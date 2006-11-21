ЄС висунув Туреччині ультиматум

Європейський Союз висунув Туреччині ультиматум, що стосується вирішення питання навколо Кіпру.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, Туреччина, яка прагне вступити до євроспільноти, мусить упродовж наступного тижня відкрити свої морські та аеропорти для кораблів і літаків з Кіпру, який є членом ЄС. Якщо цього не буде зроблено, то переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу не зможуть продовжуватися так, як планувалося. Представник головуючої нині в Європейському Союзі Фінляндії Матті ВАНГАНЕН попередив Анкару, що на виконання вимог залишається не так вже й багато часу. Натомість турецький уряд вкотре заявив, що не має наміру змінювати свою політику щодо Кіпру доти, поки не буде знято ізоляцію з його турецької частини на півночі.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2006 року Єврокомісія оприлюднила 9-ту щорічну доповідь щодо підготовки Туреччини до вступу до ЄС.

У документі експерти критикують владу Туреччини за те, що вона не зуміла досі належним чином забезпечити в країні свободу слова, а також покласти край тортурам ув’язнених і встановити контроль суспільства над армією.

Крім того, в Єврокомісії від Анкари жадають ефективнішої боротьби з корупцією, забезпечення більшої незалежності судових органів і захисту прав національних меншин, повідомляють ЗМІ.

Критиці Єврокомісії піддалася також відмова турецьких властей відкрити морські порти Північного Кіпру для судів під прапором грецького Кіпру, котрий вступив до ЄС у травні 2004 року. В зв`язку з цим кіпрські власті вже запропонували припинити розпочаті восени минулого року переговори про прийом Туреччини в ЄС, якщо Анкара не піде на поступки.