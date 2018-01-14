Після скандалу з $1,5 мільйонами Марк Уолберг віддав їх на благодійність

Актор Марк Уолберг, який замінив Кевіна Спейсі у фільмі "Всі гроші світу", пожертвував 1,5 млн доларів у фонд руху Time's Up - це весь його гонорар за перезнімання картини. Рух створено для захисту жінок від сексуальних домагань та дискримінації, пише Бі-бі-сі.

Американський актор оголосив про своє рішення в суботу після того, як стало відомо, скільки грошей він отримав за свою участь у проекті. Тоді як актрисі Мішель Вільямс платили всього лише 80 доларів за знімальний день.

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Вільямс - одна із засновників Time's Up. Всього за свою роботу по переробці фільму актриса отримала, як пише газета Guardian, менше 1 тис. доларів. А Уолберг, за даними журналу Forbes, в 2017 році виявився найбільш високооплачуваним актором у світі.

У підсумку він заявив, що жертвує 1,5 млн доларів у фонд руху Time's Up як від свого імені, так і від імені Мішель Вільямс.

"Всі гроші світу" - новий фільм режисера Рідлі Скотта про викрадення онука нафтового магната Джона Пола Гетті, роль якого зіграв Спейсі.

Після безпрецедентного скандалу навколо Спейсі було прийнято рішення вирізати з уже знятого фільму всі сцени з його участю і перезняти їх з іншим актором. На цю роль вибрали Марка Уолберга.

Рідлі Скотт говорив Guardian, що всі залучені в перезніманні актори будуть працювати безкоштовно, але пізніше стало відомо про гонорар Уолберга в 1,5 млн доларів, а також про те, що Вільямс отримає менше тисячі. Після цього в "Твіттері" піднялася хвиля критики.

Рух Time's Up ("Час") має намір надавати підтримку жінкам, які піддавалися сексуальним домаганням, образ чи утиску на роботі. У відкритому листі учасники руху заявляли і про нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок.