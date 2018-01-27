Сирійська опозиція заявляє про перемир'я у Східній Гуті

На переговорах по міжсирійському врегулюванню у Відні, можливо, досягнутий прогрес. Однак із лав опозиції надходять суперечливі відомості.

Сирійський уряд і опозиція досягли на переговорах у Відні угоди про локальне перемир'я.

Представник делегації сирійської збройної опозиції на спеціальній зустрічі ООН по Сирії Ахмед Рамадан заявив у п'ятницю, 26 січня, про домовленості припинення вогню в Східній Гуті, починаючи з опівночі, пише DW.

У той же час інший представник делегації опозиції у Відні Яхья аль-Аріді не підтвердив журналістам, що домовленість про перемир'я в Східній Гуті, зазначивши, що переговори по цій темі ще йдуть.

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Ініціатива про примирення виходила від Росії, з тим, щоб забезпечити участь опозиції в Конгресі сирійського національного діалогу в Сочі 29-30 січня. Дев'ятий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН розпочався у Відні 25 січня. Переговори триватимуть два тижні.

Регіон Східна Гута межує з Дамаском і налічує десятки міст і селищ. Тут проживає близько 400 тисяч чоловік. Він перебуває під контролем опозиції. Протягом чотирьох років урядові війська безуспішно намагаються захопити його. Одним з інструментів тиску є блокада, в результаті якої регіон опинився на межі гуманітарної катастрофи.