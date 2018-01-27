Німецькі курди вийшли на мітинг проти політики Ердогана

Активісти вимагали негайного припинення "брутального нападу турецьких військових".

Сьогодні тисячі курдів вийшли на вулиці німецького міста Кельн, щоб висловити свій протест проти турецької військової операції на півночі Сирії.

Читайте такожВашингтон запевнив Анкару в припиненні поставок зброї курдамЗа інформацією місцевої поліції, на протест вийшли не менш ніж 7 тис. осіб. Очікується, що до кінця дня число курдських протестувальників зросте до 20 тис., повідомляє "Німецька хвиля".

Демонстранти несли плакати з написами "Терорист Ердоган", "Диктатор Ердоган", "Зупиніть війну Ердогана!", "Свободу Курдистану!".

Крім того, в натовпі була помічена символіка угруповання Робітнича партія Курдистану, яка у ФРН вважається терористичною організацією і заборонена.

Активісти вимагали негайного припинення "брутального нападу турецьких військових".

Поліція побоюється можливих зіткнень між учасниками акції та націоналістично налаштованими турками. З огляду на це, за дотриманням порядку під час мітингу стежать не менш ніж дві тисячі поліцейських.

Також міський голова Кельна Генріетте Рекер закликала мітингувальників не піддаватися на провокації.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб Туреччини оголосив про початок наземної операції в сирійському місті Афрін.

Згідно з інформацією, в операції задіяні бронетехніка, спецназ і піхота ЗС Туреччини.

Водночас, представник курдських загонів народної самооборони (YPG) Біруск Хасак заявив, що турецькі війська лише спробували перетнути сирійсько-турецький кордон у регіоні Афрін, але були змушені повернутися після того, як курди відкрили по них вогонь.