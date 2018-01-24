У Туреччині розповіли про проміжні результати своєї операції в Сирії

02:32, 24 січня 2018
Світ
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Щонайменше 260 членів курдських збройних формувань знищені в рамках операції ЗС Туреччини «Оливкова гілка» в сирійському Афріні.

Ілюстрація / REUTERS

Щонайменше 260 членів курдських збройних формувань знищені в рамках військової операції Туреччини «Оливкова гілка» в сирійському Афріні.

Про це з посиланням на Генштаб країни повідомляє турецьке видання Anadolu.

«У рамках операції 23 січня під час тривалої перестрілки з членами терористичних організацій один наш бойовий товариш загинув і один отримав поранення. Разом з тим за час своєї поведінки операції як мінімум 260 терористів було знищено. Операція триває в плановому режимі», — йдеться в заяві Генштабу.

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Турецькі військові почали операцію «Оливкова гілка» в районі міста Афрін 20 січня. Заявлена мета — знищення воєнізованих загонів курдів, які в Туреччині визнані терористичними.

Як заявив 23 грудня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, військова операція буде продовжуватися, поки не будуть знищені всі курдські формування.

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Теги: #Туреччина в Сирії#Оливкова гілка