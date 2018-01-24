Трамп і Ердоган обговорили операцію в сирійському Афріні

Глави держав обговорили турецьку військову операцію в сирійському Афріні. Як зазначається, що Ердоган закликав Трампа припинити допомагати сирійським курдам.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Турецький президент, пославшись на статут ООН, заявив про право Туреччини на самооборону.

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У той же час Трамп закликав Ердогана до деескалації конфлікту, передає Reuters з посиланням на Білий дім.

За його словами, насильство в Афріні може призвести до підриву загальних цілей двох країн в Сирії.

Раніше Ердоган пообіцяв «покінчити з іграми» вздовж кордонів Туреччини.