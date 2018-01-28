У США в перестрілці на автомийці загинуло п'ять осіб
20:19, 28 січня 2018Світ
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На даний момент не відомо, чи є серед загиблих стрілок.
У США в перестрілці на автомийці загинули п'ять осіб / фото weekfacts.com
В американському штаті Пенсільванія на автомийці сталася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро людей, ще один був поранений. Про це повідомляє Fox News, посилаючись на поліцію.
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Згідно з інформацією, інцидент стався в місті Мелкрофт.
Повідомляється, що жертвами стали троє чоловіків та дві жінки.
Разом з тим, на даний момент не відомо, чи є серед загиблих стрілок.
Поліція інших подробиць не повідомляє, однак запевняє, що загрози для громадськості зараз немає.
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