У США в перестрілці на автомийці загинуло п'ять осіб

На даний момент не відомо, чи є серед загиблих стрілок.

В американському штаті Пенсільванія на автомийці сталася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро людей, ще один був поранений. Про це повідомляє Fox News, посилаючись на поліцію.

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Згідно з інформацією, інцидент стався в місті Мелкрофт.

Повідомляється, що жертвами стали троє чоловіків та дві жінки.

Разом з тим, на даний момент не відомо, чи є серед загиблих стрілок.

Поліція інших подробиць не повідомляє, однак запевняє, що загрози для громадськості зараз немає.