Стрілок з Лас-Вегаса відкривав вогонь по людях понад тисячу разів

Стівен Педдок, який влаштував масштабну стрілянину в Лас-Вегасі, зробив понад 1,1 тис. пострілів по відвідувачах фестивалю. Про це повідомив шериф Джо Ломбардо, передає видання Las Vegas Review-Journal.

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За словами шерифа, слідчі поки не з'ясували, чому Педдок припинив стрілянину, оскільки в його номері знайшли ще близько 4 тис. патронів. Ломбардо, проте відмовився назвати точне число одиниць зброї, які використовував стрілок.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня Стівен Педдок розстріляв з автоматичної гвинтівки глядачів фестивалю кантрі-музики, який проходив під відкритим небом на знаменитому бульварі Лас-Вегас-Стріп. Стрілець діяв поодинці і, за словами шерифа, покінчив із собою до прибуття поліції. Терористичне угрупування "Ісламська держава" стверджувала про свою причетність до інциденту, але ФБР не знайшла зв'язку між злочинцем і ИГИЛ.

В результаті атаки В центрі Лас-Вегаса, за останніми даними, загинули 59 і поранені 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив найбільшу кількість жертв у сучасній історії США.