H&M знову оскандалилася: зняті з продажу богохульні для мусульман шкарпетки

Не встиг вщухнути расистський скандал навколо H&M, як раптом шведська компанія потрапила у новий скандал через образу почуттів мусульман.

У Швеції мусульмани виявили у магазинах мережі H&M шкарпетки з зображенням чоловічка Lego з відбійним молотком, який нібито вибиває слово "Аллах". Через це розгорівся скандал і компанії довелося зняти всю партію "богохульних" шкарпеток з продажу.

"H&M завжди намагається запропонувати продукти, які сподобаються покупцям. Принт на носках - це фігурка з Lego, будь-яке інше значення – просто збіг. Ми приносимо свої вибачення всім, кого образив цей патерн", - прокоментував ситуацію представник бренду.

Як повідомляв УНІАН, у ПАР розгромили магазини H&M через "расистську" реклами кофти з написом "найкрутіша мавпочка".