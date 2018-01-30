H&M знову оскандалилася: зняті з продажу богохульні для мусульман шкарпетки
16:57, 30 січня 2018Світ
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Не встиг вщухнути расистський скандал навколо H&M, як раптом шведська компанія потрапила у новий скандал через образу почуттів мусульман.
На цей раз H&M звинуватили у культурній апропріації
У Швеції мусульмани виявили у магазинах мережі H&M шкарпетки з зображенням чоловічка Lego з відбійним молотком, який нібито вибиває слово "Аллах". Через це розгорівся скандал і компанії довелося зняти всю партію "богохульних" шкарпеток з продажу.
"H&M завжди намагається запропонувати продукти, які сподобаються покупцям. Принт на носках - це фігурка з Lego, будь-яке інше значення – просто збіг. Ми приносимо свої вибачення всім, кого образив цей патерн", - прокоментував ситуацію представник бренду.
Як повідомляв УНІАН, у ПАР розгромили магазини H&M через "расистську" реклами кофти з написом "найкрутіша мавпочка".
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