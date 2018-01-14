"Найкрутіша мавпочка": у ПАР розгромили магазини H&M через "расистську" рекламу

В південноафриканському місті Йоганнесбург обурені протестувальники атакували магазини одягу шведської компанії H&M через рекламу з темношкірою дитиною в зеленій толстовці, на якій написано "найкрутіша мавпа в джунглях".

Мешканці вважають, що це прояв расизму, повідомляє 112.ua із посиланням на The Guardian.

Протестувальники розбили вітрини, розкидали одяг і перевернули манекени. Також був випадок, коли протестувальники увірвалися в торговий центр East Rand, увійшли до магазину H&M і вкрали кілька предметів.

Поліцейські застосували гумові кулі щоб розігнати демонстрантів. Про потерпілих у ході протестів не повідомлялося.

Також протести біля магазину H&M пройшли в іншому місті ПАР - Кейптауні.

Як повідомляв УНІАН, раніше шведського ритейлера H&M звинуватили в расизмі через рекламу дитячої колекції одягу. На одному з фото чорношкірий хлопчик позує в худі з написом "найкрутіша мавпа в джунглях".

Після критики відома компанія видалила рекламу. Ритейлер вибачився за образу. У компанії пообіцяли, що будуть працювати над своєю політикою, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.