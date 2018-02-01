Румунія ризикує приєднанням до Шенгену через свою судову реформу - Юнкер

Румунія, а також Болгарія, щорічно проходять перевірку функціонування судової системи з моменту приєднання до ЄС у 2007 році.

Румунія ризикує приєднанням до Шенгенської угоди у разі продовження урядової програми із впровадження суперечливої реформи у сфері судочинства.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Брюсселі, повідомляє Європравда з посиланням на EUobserver.

"Якщо румунське законодавство залишатиметься таким, як передбачається парламентом, тоді перевірки в рамках CVM (механізму співпраці та перевірки) та приєднання Румунії до Шенгену буде розглядатися під зовсім іншими (тобто негативними) умовами", - сказав Юнкер.

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Румунія, а також Болгарія, щорічно проходять перевірку функціонування судової системи з моменту приєднання до ЄС у 2007 році.

Сам Юнкер висловив довіру до судової системи Румунії та закликав до внесення змін до законів на підставі рішення суду.

"Судова система є незалежною та функціональною, і ми не можемо сказати це про всі держави-члени", - підкреслив він, додавши, що рішення конституційного суду підтверджує роботу судової системи.

Юнкер похвалив Румунію, заявивши, що країна зробила значний прогрес у забезпеченні верховенства права з моменту її вступу в ЄС, і цей шлях повинен бути незворотнім.

"Я впевнений, що ми зможемо мати дружній, цивілізований діалог з румунським урядом для вирішення цих питань", - сказав він.