Тисячі людей в Румунії вийшли на антикорупційні протести

У столиці Румунії Бухаресті близько десяти тисяч осіб вийшли на протест проти планів керівної партії соціал-демократів щодо реформи судочинства. Її вважають спробою підірвати боротьбу з корупцією в одній з найбідніших країн ЄС.

В інших містах країни в неділю, 10 грудня, загалом протестували ще близько десяти тисяч людей, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Гніздо злодіїв та бандитів", "Врятуємо Румунію разом", - такі гасла вигукували протестувальники поблизу урядових будівель.

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Коаліція під проводом соціал-демократів обговорює нові закони, які в Єврокомісії вже назвали такими, що можуть поставити судову систему під контроль політиків. Парламентська більшість сподівається ухвалити реформу до кінця року.

Серед її суперечливих положень - зміни щодо судової інспекції, яка наглядатиме за рішеннями суддів, процедури призначення прокурорів та право вето для президента щодо кандидатів у прокурори.

Transparency International включає Румунію до найбільш корумпованих країн ЄС.

Цього року румуни вже відзначилися наймасштабшнішим протестами від повалення режиму Чаушеску. На початку року уряд ухвалив декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів.