Неподалік Гамбурга перекинувся автобус: двоє поляків загинули
14:55, 27 червня 2009Світ
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Серед 12 поранених - українець
Сьогодні у Німеччині на трасі Берлін-Гамбург, неподалік Гамбурга, з’їхав у кювет і перекинувся рейсовий автобус фірми «Eurolinе», пасажирами якого були громадяни Польщі та один громадянин України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією компетентних органів ФРН, внаслідок аварії двоє громадян Польщі загинули, 12 осіб, серед яких громадянин України, отримали поранення.
Для надання медичної допомоги постраждалих доставили до лікарні.
Згідно з результатами обстеження, українець не зазнав значних поранень, стан його здоров`я задовільний, загрози життю немає.
Справа перебуває на контролі у Департаменті консульської служби МЗС України та у Генеральному консульстві України у Гамбурзі.
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