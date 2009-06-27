Неподалік Гамбурга перекинувся автобус: двоє поляків загинули

Сьогодні у Німеччині на трасі Берлін-Гамбург, неподалік Гамбурга, з’їхав у кювет і перекинувся рейсовий автобус фірми «Eurolinе», пасажирами якого були громадяни Польщі та один громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією компетентних органів ФРН, внаслідок аварії двоє громадян Польщі загинули, 12 осіб, серед яких громадянин України, отримали поранення.

Для надання медичної допомоги постраждалих доставили до лікарні.

Згідно з результатами обстеження, українець не зазнав значних поранень, стан його здоров`я задовільний, загрози життю немає.

Справа перебуває на контролі у Департаменті консульської служби МЗС України та у Генеральному консульстві України у Гамбурзі.