Пораненому піратами українському моряку видалять кулю у шпиталі Джібуті

Сьогодні о 15.00 за київським часом звільнене з піратського полону судно “Марафон” стало на рейд у порту Джібуті.

Про це його капітан Микола ШИБІТОВ повідомив у телефонній розмові з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана.

До порту Джібуті вже прибули з Голландії вісім правоохоронців, які мають здійснити слідчі дії, а також військовий аташе.

За дорученням Міністерства закордонних справ України моряків у Джибуті зустрічає радник-посланник Олег БЕЛОКОЛОС, який працює у Посольстві України в Кенії.

Планується, що екіпаж буде перевезений до готелю, який замовлено заздалегідь, а потім моряків направлять на медичне обстеження.

Пораненого Георгія ГУСАКОВА доправлять до військового госпіталю або до лікарні у Джибуті для операції з видалення кулі.

Тіло Сергія Вартенкова, який загинув під час нападу піратів на "Марафон", буде передано для проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Як повідомив Н.КАРПАЧОВІЙ капітан М.ШИБІТОВ, екіпаж на своїх зборах вирішив повертатися додому тільки разом, після проведення хірургічної операції Г.ГУСАКОВУ та завершення судмедекспертизи тіла С.Вартенкова.

Судновласник попередньо погодився оплатити морякам "Марафону" весь час їхнього перебування в госпіталі та проживання в готелі.

Як сказав у телефонній капітан "Марафону", попри гуманітарну підтримку голландських військових, зокрема з придбанням взуття, моряки залишаються напівроздягнутими. А представник української сторони О.БЕЛОКОЛОС може надати тільки по 25 доларів на одного члена екіпажу, йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого ВР.

Як повідомляв УНІАН, нідерландське судно “Марафон”, у складі екіпажу якого було 8 громадян України, пірати Сомалі захопили 7 травня.

Під час захоплення судна сомалійські пірати поранили кока Г.ГУСАКОВА та вбили зварника С.Вартенкова