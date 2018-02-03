Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал вперше заспівав після пересадки серця (відео)

Португальський співак Сальвадор Собрал, який став переможцем Євробачення-2017, пережив складну операцію з пересадки серця 8 грудня минулого року. 11 січня співака нарешті виписали з лікарні, а вже 30 січня виконав першу композицію для своїх шанувальників.

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27-річний Сальвадор Собрал з народження має ваду серця. Навіть заради хлопця керівництво "Євробачення-2017" змінило правила і дозволило Сальвадору пропустити репетиції півфіналу.

Останній концерт зірки відбувся 8 вересня і після цього його серце не витримало навантаження. 20 вересня його госпіталізували, а 26 вересня він потрапив до реанімації. 8 грудня співак пережив складну операцію по пересадці серця у госпіталі Санта-Круз. Сама операція з трансплантації серця тривала чотири години. 11 січня співака виписали з лікарні.