"Коли повернеться на сцену, невідомо": переможця Євробачення-2017 виписали з лікарні після пересадки серця

Португальського співака Сальвадора Собрала, який став переможцем "Євробачення-2017", виписали з лікарні.

28-річний виконавець відправився додому в четвер, 11 січня. Про це повідомили на офіційній сторінці співака в Instagram.

Після пересадки серця артист почуває себе добре і поступово одужує. Однак, як повідомили представники Сальвадора, поки йому необхідний спокій і якийсь час доведеться уникати великого скупчення людей.

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Тому поки невідомо, коли артист зможе повернутися на сцену.

Нагадаємо, у вересні 2017 року тріумфатор "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал був госпіталізований в лікарню, де готувався до пересадки серця. Від народження Сальвадора порок серця. Заради співака керівництво "Євробачення-2017" змінило правила і дозволило йому пропустити репетиції півфіналу. Операцію з пересадки серця Собралу зробили в лікарні Санта Круз, що в Лісабоні.

Зауважимо, що завдяки перемозі Сальвадора Зібрала на пісенному конкурсі "Євробачення", в 2018 році музична першість відбудеться в Лісабоні.