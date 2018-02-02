У Пентагоні зайнялися пошуком доказів використання зарину в Сирії
Міністр оборони США Джеймс Меттіс у п'ятницю, 2 лютого, заявив, що американський уряд поки не має доказів застосування сирійськими військами нервово-паралітичного газу зарин.
Меттіс зазначив, що війська президента Сирії Башара Асада, за даними Пентагону, неодноразово використовували хлор, однак США значно більше непокоїть застосування зарину, пише DW.
"Я не маю доказів, я кажу, що інші групи, які діють на місці, неурядові організації, бійці заявляли про використання (сирійськими військами - Ред.) зарину, тому ми шукаємо докази", - цитує Меттіса інформагенція Reuters.
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Напередодні кілька інформагенцій з посиланням на свої джерела у Білому домі повідомили, що США підозрюють режим Башара Асада у розробці нової хімічної зброї. Один з представників адміністрації зазначив, що урядові сили продовжували використання хімічної зброї в невеликих масштабах після потужного застосування в квітні 2017 року в контрольованому повстанцям місті Хан-Шейхуні. Тоді Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ, OPCW) заявила, що має "незаперечні" докази того, що під час газової атаки був використаний зарин або його аналог.