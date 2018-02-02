У Пентагоні зайнялися пошуком доказів використання зарину в Сирії

Глава Пентагону Джеймс Меттіс визнав, що США поки не мають доказів використання зарину режимом Башара Асада. Водночас він заявив про неодноразове застосування сирійською урядовою армією хлору.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс у п'ятницю, 2 лютого, заявив, що американський уряд поки не має доказів застосування сирійськими військами нервово-паралітичного газу зарин.

Меттіс зазначив, що війська президента Сирії Башара Асада, за даними Пентагону, неодноразово використовували хлор, однак США значно більше непокоїть застосування зарину, пише DW.

"Я не маю доказів, я кажу, що інші групи, які діють на місці, неурядові організації, бійці заявляли про використання (сирійськими військами - Ред.) зарину, тому ми шукаємо докази", - цитує Меттіса інформагенція Reuters.

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Напередодні кілька інформагенцій з посиланням на свої джерела у Білому домі повідомили, що США підозрюють режим Башара Асада у розробці нової хімічної зброї. Один з представників адміністрації зазначив, що урядові сили продовжували використання хімічної зброї в невеликих масштабах після потужного застосування в квітні 2017 року в контрольованому повстанцям місті Хан-Шейхуні. Тоді Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ, OPCW) заявила, що має "незаперечні" докази того, що під час газової атаки був використаний зарин або його аналог.