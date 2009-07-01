Біля узбережжя Катару затонуло пасажирське судно
09:54, 01 липня 2009Світ
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Відомо про п`ятьох врятованих
Судно, на борту якого перебували 35 пасажирів, затонуло неподалік від порту Доха, повідомляє Reuters.
На даний момент відомо про п`ятьох врятованих і виявлення одного тіла загиблого. Решта пасажирів поки що вважаються зниклими.
Як стало відомо, на борту затонулого судна перебували зокрема працівники компанії HBK Power Cleaning - 12 непальців і 11 індусів.
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