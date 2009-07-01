Біля узбережжя Катару затонуло пасажирське судно

Судно, на борту якого перебували 35 пасажирів, затонуло неподалік від порту Доха, повідомляє Reuters.

На даний момент відомо про п`ятьох врятованих і виявлення одного тіла загиблого. Решта пасажирів поки що вважаються зниклими.

Як стало відомо, на борту затонулого судна перебували зокрема працівники компанії HBK Power Cleaning - 12 непальців і 11 індусів.