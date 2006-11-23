Горбачову зробили операцію в Мюнхені

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов видужує після важкої операції, яку у вівторок йому зробили лікарі мюнхенської нейрологічної клініки "Grosshadern" Університету імені Людвіга Максиміліана.

Як розповіло РІА Новостиу четвер джерело в університетському клінічному комплексі, біля ліжка батька невідступно чергує дочка Ірина, що сама є лікарем.

"Операція була проведена на правій внутрішній сонній артерії (Arteria carotis interna) 75-річного пацієнта, що поступив в клініку в минулу неділю з підозрою на передінсультний стан. Грунтовне рентгенівське обстеження за допомогою контрастного засобу, який ввели в судини головного мозку, підтвердило серйозність становища - на стінці цієї життєво важливої артерії було знайдено бляшку холестерину, що звузила судину на 80%. У таких випадках потрібне негайне хірургічне втручання", - розповів співбесідник агентства.