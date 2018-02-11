На місці катастрофи літака Ан-148 у Підмосков'ї виявлено одну чорну скриньку - МНС Росії

У МНС відзначили, що ніяких уламків гелікоптера, який міг би зіткнутися з літаком Ан-148, про що повідомляли ЗМІ, на місці катастрофи не знайдено.

На місці аварії пасажирського літака Ан-148 у Підмосков'ї виявлено одну чорну скриньку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на нараді оперативного штабу повідомив представник МНС Росії, який працює на місці катастрофи.

«Ми виявили один самописець», - сказав він.

Очільник МНС Росії Володимир Пучков заявив, що пошуково-рятувальна операція в зоні аварії літака буде вестися цілодобово. «Триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальні роботи вестимуться цілодобово», - зазначив він.

За його словами, в аеропорті “Домодєдово” і в аеропорті Орську працюють оперативні групи МНС, надаючи допомогу рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу.

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У МНС відзначили, що ніяких уламків гелікоптера, який міг би зіткнутися з літаком Ан-148, про що повідомляли ЗМІ, на місці катастрофи не знайдено.

На сайті МНС оприлюднено список пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту літака Ан-148. На борту перебувала 71 особа (65 пасажирів, серед них троє дітей, і шість членів екіпажу).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.