Катастрофа Ан-148 у Підмосков'ї: опублікований список і фото членів екіпажу літака
17:08, 11 лютого 2018Світ
1232 0
Причини падіння літака поки не називаються. Відомо, що перед вильотом він пройшов традиційну перевірку.
Уламки АН-148 в Підмосков'ї / фото REUTERS
Опублікований список членів екіпажу пасажирського літака Ан-148 "Саратовських авіаліній", який упав в Підмосков'ї 11 лютого.
Прізвища членів екіпажу та їх фото оприлюднив Telegram-канал Mash, пише Апостроф.
На фото Сергій Гомборян
Губанов Валерій - командир екіпажу;
Сергій Гамборян - другий пілот;
Анастасія Славінська – бортпровідник;
Вікторія Коболь – провідник;
Олег Сергєєв – технік;
Андрій Рябінін – технік.
Читайте такожВнаслідок авіакатастрофи у Підмосков'ї ніхто не вижив
Літак виконував рейс з Домодєдово в Орськ і зазнав аварії в Раменському районі Московської області. На борту перебували 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Серед пасажирів була одна дитина.
Причини падіння літака поки не називаються. Відомо, що перед вильотом він пройшов традиційну перевірку. Фахівці визнали літак технічно справним.
На фото Анастасія Славінська
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Падіння пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї