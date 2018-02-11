Катастрофа Ан-148 у Підмосков'ї: опублікований список і фото членів екіпажу літака

Причини падіння літака поки не називаються. Відомо, що перед вильотом він пройшов традиційну перевірку.

Опублікований список членів екіпажу пасажирського літака Ан-148 "Саратовських авіаліній", який упав в Підмосков'ї 11 лютого.

Прізвища членів екіпажу та їх фото оприлюднив Telegram-канал Mash, пише Апостроф.

Губанов Валерій - командир екіпажу;

Сергій Гамборян - другий пілот;

Анастасія Славінська – бортпровідник;

Вікторія Коболь – провідник;

Олег Сергєєв – технік;

Андрій Рябінін – технік.

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Літак виконував рейс з Домодєдово в Орськ і зазнав аварії в Раменському районі Московської області. На борту перебували 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Серед пасажирів була одна дитина.

Причини падіння літака поки не називаються. Відомо, що перед вильотом він пройшов традиційну перевірку. Фахівці визнали літак технічно справним.