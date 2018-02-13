У США поліцейські застрелили пенсіонера, який погрожував самогубством

Щонайменше четверо поліцейських одночасно відкрили вогонь у чоловіка.

У Маямі поліцейські отримали виклик про те, що чоловік погрожує себе вбити. Приїхавши на виклик, вони побачили 84-річного пенсіонера, який почав махати зброєю та погрожувати правоохоронцям. Після того, як чоловік на вимогу правоохоронців не кинув зброю, поліцейські відкрили по ньому вогонь.

Як повідомляє Miami Herald, чоловікові загрожувало виселення через "несанкціоноване приховування домашніх тварин". Військовий ветеран тримав у себе двох службових собак. Вірогідно, саме це підштовхнуло чоловіка до самогубства.

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При цьому психіатр у медичному центрі у справах ветеранів Майамі сказала, що собаки мали "надзвичайно сприятливий вплив" на чоловіка.

"Містеру Бішопу утримування домашніх тварин, в даному випадку, надає неоціненний емоційний терапевтичний ефект", - йдеться у приєднаних до справи про виселення висновках психіатра.

Видання зазначає, що перш ніж стріляти поліцейські благали Бішопа опустити зброю, але чоловік цього не зробив. Щонайменше четверо поліцейських одночасно відкрили вогонь у чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, у січні невідомийвідкрив стрілянину біля школи в Орландо, наслідок чого було поранено трьох підлітків.