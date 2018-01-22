Невідомий відкрив стрілянину біля школи в Орландо: поранено трьох підлітків

В американському місті Орландо невідомий почав стріляти у натовп у парку Вілоу, який розташований біля місцевої школи.

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Внаслідок стрілянини троє дівчат-підлітків отримали кульові поранення, повідомляє телеканал WFTV 9 з посиланням на поліцію міста. Дівчат доставили до лікарні.

Наразі офіціальних данних про стан постраждалих немає. Поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо, ще одна стрілянина сталася у місті Орландо у червні минулого року. Американський військовослужбовець відкрив стрілянину, внаслідок чого загинуло 5 осіб, після чого зловмисник застрелився. А у 2016 році у місті сталася резонансна стрілянина у нічному гей-клубі, внаслідок якої загинуло двоє людей і понад десяток отримали поранення.