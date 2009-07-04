Організатори похорону Майкла Джексона приймають заявки на квитки

Прийти на церемонію прощання з Майклом Джексоном можна буде тільки по квитках, повідомив у п`ятницю представник поліції Лос-Анджелеса на прес-конференції, яку транслювали в прямому ефірі американські телеканали.

Церемонія відбудеться у вівторок, 7 липня, в Лос-Анджелесі, в спортивно-розважальному центрі Staples.

"Без квитків вас не тільки не пустять на церемонію прощання, вас не пустять навіть у район комплексу Staples", - наводить його слова РІА "Новости".

Заявки на квитки організатори церемонії прийматимуть через інтернет, через веб-сайт центру Staples. В неділю буде визначений список тих, хто одержить шанс попрощатися з своїм кумиром. 17,5 тисячі квитків будуть поширені безкоштовно серед шанувальників і родичів покійного.

"Сьогодні ми не можемо повідомити подробиці церемонії, вони ще розробляються. Можемо тільки сказати, що похоронної процесії не буде", - сказав представник сім`ї Джексонів.