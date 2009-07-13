США використовують ядерну зброю щодня в цілях стримування і не зацікавлені в просуванні до без`ядерного світу, заявив колишній глава Пентагону Джеймс Шлесінджер.

"Ми використовуємо ядерну зброю щодня. Для стримування потенційних ворогів і для забезпечення гарантій союзникам, які знаходяться під нашим захистом", - заявив Шлесінджер в інтерв`ю газеті Wall Street Journal.

Його коментар опублікований в світлі попередніх домовленостей між Москвою і Вашингтоном про скорочення ядерних арсеналів. Головним підсумком візиту президента США Барака Обами до Росії стало підписання між Москвою і Вашингтоном рамкової угоди зі скорочення наступальних озброєнь. Обидві країни домовилися майже вдвічі скоротити свої ядерні боєзаряди.

На питання, чи відповідають ці домовленості інтересам США, американський "яструб" відповів "ні". На його думку, прагнення американців до створення без`ядерного світу є нічим іншим, як "американським утопізмом і американським місництвом".

Колишній міністр оборони США переконаний в тому, що ядерні держави не повинні і не позбавлятимуться ядерних арсеналів в світлі нових погроз ядерного розповсюдження з боку порогових країн.

Він також вважає, що незважаючи на закінчення "холодної війни", Вашингтон повинен проводити політику ядерного стримування у відносинах з Росією і Китаєм.

При цьому Шлесінджер відзначив, що ракетний арсенал США є найстарішим у світі, і це вже починає становити загрозу для самої країни, а не її потенційних ворогів. За його оцінкою, технічний стан ядерних запасів у Росії, Китаї, Франції і Великій Британії відповідає значно вищим стандартам.

Джеймс Шлесінджер, якому зараз 80 років, очолював міністерство оборони США в 1973-1975 роках і відомий як прихильник розробки нового виду ядерної зброї.

РІА "Новости"