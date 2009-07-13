Лукашенко: вплив Росії на пострадянському просторі зменшується

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що вплив Росії на пострадянському просторі зменшується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив в інтерв`ю австрійській газеті “Die Presse”, відповідаючи на запитання про вплив Росії на пострадянському просторі.

«Зменшується. Є Китай, який сьогодні має другу економіку в світі, а завтра матиме першу. У них дефіцит енергоресурсів. Де енергоресурси? У сусідніх держав: Казахстан, Туркменістан, Азербайджан. І всі вони проклали вже туди трубу. Всі постачають Китаю, а в перспективі – Індії, Пакистану, Афганістану. Все це вже там задіяно. І це відхід від російської залежності в енергоносіях. І на європейському напрямку зокрема», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У той же час, відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про зменшення впливу Росії, Президент Білорусі підкреслив: «Хай шкодує Росія про це. Я шкодую в тому плані, що ми не змогли тут об`єднатися після розпаду Радянського Союзу. Все-таки це майже триста мільйонів населення. Ми могли б мати хороший ринок. І це можна було зробити. Амбіції заважають деяким».

О.ЛУКАШЕНКО також зазначив, що метою співпраці Білорусі і Росії є проект створення Союзної держави. «Це наша мета. Якщо Росія готова рухатися цим шляхом – будь ласка. Цей проект не похований. Ми знаємо, як іти цим шляхом. І в нас немає ніяких у цьому плані проблем, якщо Росія до цього готова», – додав глава Білоруської держави.