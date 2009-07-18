Лукашенко з молодшим сином очолив колону байкерів у Мінську

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО разом зі своїм молодшим сином Миколою на мотоциклі Harley-Davidson очолив колону байкерів, які в Мінську беруть участь у байк-фестивалі «Мінськ-2009».

Про це повідомляє державне інформаційне агентство «БЕЛТА» (Білоруське телеграфне агентство).

Президент Білорусі поспілкувався з байкерами і організаторами фестивалю, після чого подивився показові виступи каскадерів. Вони продемонстрували всім присутнім прийоми екстремального водіння.

Байкери подарували О.ЛУКАШЕНКУ джинсову куртку з байкерською символікою й запропонували самому проїхати на Harley-Davidson. Глава держави сів на цей мотоцикл разом із сином Миколою й очолив колону байкерів.

Байк-фестиваль «Мінськ-2009» проходить 17-19 липня в республіканському гірськолижному центрі «Сілічі» недалеко від білоруської столиці. Сьогодні в Мінську в рамках цього фестивалю відбувся парад байкерів, у якому взяли участь близько 800 мотоциклістів.

«До сьогоднішнього дня главу держави бачили на ковзанах, лижах, лижоролерах, велосипеді. Як виявилось, він також майстерно веде мотоцикл», - повідомляє агентство.