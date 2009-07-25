В Європі в результаті лісових пожеж загинули не менш як 8 осіб

Не менш як вісім осіб стали жертвами лісових пожеж, які вирують в декількох європейських країнах, передає радіо «Свобода».

Сильні вітри і спека сприяють розповсюдженню вогню в Іспанії, Франції, Греції і на італійському острові Сардинія.

Як повідомляв УНІАН, учора Італія і Франція звернулися по допомогу в гасінні пожеж на Сардинії й Корсиці через Європейський механізм цивільного захисту.

У 2008 році Європарламент передбачив у бюджеті ЄС 3,5 млн. євро для пілотного проекту зі створення Європейського резерву літаків для боротьби з лісовими пожежами. У рамках проекту цього літа (з 1 липня по 30 вересня) два пожежних літаки готові допомагати країнам - членам ЄС в гасінні пожеж.