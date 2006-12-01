Лукашенко: ядерна енергія - гарантія безпеки Білорусії

Президент Білорусії Олександр Лукашенко зажадав ввести в дію перший енергоблок білоруської АЕС до 2013 р. Таку заяву керівник білоруської держави зробив на сьогоднішній нараді з членами кабінету міністрів в Мінську. Раніше запропонована концепція енергетичної безпеки країни передбачала введення першого енергоблоку в 2015 р.

За його словами, власна АЕС - це гарантія безпеки країни. "Європа напхана атомними станціями, навколо нас багато АЕС в Росії і на Україні. От і вся безпека. Ми оточені ядерними електростанціями, тільки нічого від цього не маємо, окрім високих цін на електроенергію", - заявив він, обгрунтовувавши необхідність будівництва АЕС. "Нині питання про створення власної ядерної енергетики стає практично безальтернативним варіантом гарантії національної безпеки нашої держави".

О.Лукашенко нагадав, що білоруські науковці "одностайно прийняли рішення щодо необхідність будувати атомну електростанцію в країні і розпочати підготовчі роботи, починаючи з цього року".

Поки що експерти розглядають один перспективний майданчик під будівництво АЕС - в Могильовській області.

РосБізнесКонсалинг