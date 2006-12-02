Італія повстала проти бюджету-2007

Опозиційна коаліція "Дім свобод" проводить сьогодні в Римі демонстрацію протесту проти уряду Романо ПРОДІ і запропонованого ним держбюджету на 2007 рік.

Як передає РІА «Новости», центральними вулицями йдуть багатотисячні колони, ходу очолюють Сільвіо БЕРЛУСКОНІ і керівники багатьох політичних партій, що входять до правоцентристського блоку.

"Це видатна демонстрація всіх італійців, які люблять свободу і протестують проти уряду, який створив держбюджет, повний податків", - заявив журналістам С.БЕРЛУСКОНІ.

Учасники акції несуть в руках плакати із закликами до уряду подати у відставку.

На думку опозиції, запропонований Кабінетом Р.ПРОДІ бюджет веде країну до повного економічного і соціального краху. Уряду, щоб витримати бюджетний дефіцит у рамках 3%, який пропонує Євросоюз, довелося скоротити ряд витрат і запровадити 67 нових податків.

Демонстрація завершиться масовим мітингом на площі Сан Джованні, на якому виступлять лідери опозиційних партій.

Подібну акцію опозиція проводить сьогодні також на Сицилії, в Палермо.

Лідери правлячої коаліції заявили, що не переймаються цими демонстраціями, оскільки "в демократичному суспільстві - це нормальне явище".