Париж другу ніч охоплений зіткненнями з поліцією

Другу ніч одне з передмість Парижа охоплене заворушеннями. Групи молодих людей перевертають і підпалюють машини і автобуси, закидають поліцію та пожежників пляшками із запальною сумішшю, передає Associated Press.

Причиною заворушень стало обурення діями поліції, через яку, як вважають молоді люди, загинув їх товариш. На думку ж правоохоронців, смерть хлопця - розвізника піци - була до певної міри випадковою - тікаючи від поліції на мотоциклі, він розігнався, втратив управління і налетів на металевий шлагбаум, внаслідок чого помер на місці.

До Парижа стягнуті значні сили поліції. Міністр внутрішніх справ Франції Бріс Ортефе наказав провести розслідування причин інциденту, що викликав смерть хлопця, і закликав до спокою і порядку.

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