Канадські літаки стежать за рухом російських підводних човнів

Канадські Військово-повітряні сили (ВПС) стежать за пересуваннями російських атомних підводних човнів, які наблизилися до східного узбережжя Канади, повідомив сьогодні міністр оборони країни Пітер Маккей. Розвідувальний літак CP-140 Aurora супроводжує підводні човни класу "Акула", які раніше були помічені біля берегів США, а тепер, ймовірно, взяли курс на північ вздовж Канади, передає канадська телерадіомовна корпорація CBC.

Підводні човни перебувають у міжнародних водах, що не є порушенням, а спостереження за ними має на своїй меті проконтролювати, щоб вони не ввійшли до канадських територіальних вод, пояснив міністр. Він також зазначив, що в діях підводних човнів поки що не відмічено нічого загрозливого.

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