У Чехії екскурсійний літак впав у річку: є жертви
15:44, 16 серпня 2009Світ
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Троє людей загинули і одна серйозно травмована в результаті авіакатастрофи екскурсійного літака в Чехії. Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на представників поліції.
За даними поліції, чотиримісний літак під час екскурсійного рейсу впав у річку Отава на півдні Чехії, за 100 кілометрів від Праги.
Загинули пілот і батьки 10-річної дівчинки, сама дочка сімейної пари дістала серйозні травми.
Деталі і причини події з`ясовуються.
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