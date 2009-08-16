У Чехії екскурсійний літак впав у річку: є жертви

Троє людей загинули і одна серйозно травмована в результаті авіакатастрофи екскурсійного літака в Чехії. Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на представників поліції.

За даними поліції, чотиримісний літак під час екскурсійного рейсу впав у річку Отава на півдні Чехії, за 100 кілометрів від Праги.

Загинули пілот і батьки 10-річної дівчинки, сама дочка сімейної пари дістала серйозні травми.

Деталі і причини події з`ясовуються.