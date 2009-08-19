Лукашенко відмовився від послуг британського PR-агентства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив боротися з своїм "авторитарним" іміджем на Заході без допомоги британських піар-консультантів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на бельгійське видання EUobserver.

Як розповів виданню лорд Тімоті Белл, глава британського піар-агентства Bell Pottinger Group, з яким влада Білорусі уклали в серпні 2008 року 12-місячний контракт, термін угоди закінчився 18 серпня 2009 року. EUobserver зазначає, що Белл обмежився самим повідомленням про закінчення терміну контракту. Чи буде його продовжено, глава Bell Pottinger Group не уточнив. А свою співпрацю з білоруським президентом Тімоті Белл оцінив вельми позитивно.

Проте видання, посилаючись на білоруські ЗМІ, робить однозначний висновок про те, що контракт продовжений не буде, оскільки білоруська влада вирішила просувати позитивний образ Білорусії в ЄС самотужки.

За рік роботи агентство Bell Pottinger Group добилося кількох публікацій інтерв`ю Лукашенка в провідних європейських газетах, зокрема, в британській Financial Times. Як зазначає EUobserver, велику частину часу Тімоті Белл працював з Лондона, не відвідуючи Білорусь.

Також видання наголошує, що за останні 12 місяців "стосунки між Білорусією і ЄС потеплішали, і Брюссель почав виводити Мінськ з-під впливу Москви".