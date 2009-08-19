Найвищий рівень небезпеки оголошений у шістьох містах Італії

Служба Цивільної оборони Італії оголосила в середу про те, що в шістьох містах країни запроваджується третій, найвищий, рівень небезпеки, пов`язаний з особливо спекотною і вологою погодою, що прийшла в ці дні на Апенніни.

Йдеться про Рим, Мілан, Болонью, Латину, Перуджу та Брешіа, де зареєстровані максимальні денні температури від 35 до 41 градуса при вологості, що перевищує 40%.

За даними спеціального центру моніторингу Служби ЦО, в найближчі дні цей рівень буде поширений ще на сім італійських міст - Мессіну, де стовпчик термометра підніметься до 41 градуса, Чивітавекк’ю (38 градусів), Флоренцію (37 градусів), Венецію (36 градусів), Трієст, Рієті та Больцано (35 градусів).

В зв`язку з цим міністерство соціального розвитку, праці і охорони здоров`я Італії відкрило спеціальну "тривожну телефонну лінію", де громадяни можуть одержати консультації фахівців.

Мінохоронздоров`я нагадує, що в метеоумовах, що склалися, необхідно пити більше рідини, істи тільки легкі страви, по можливості не виходити на відкрите повітря з 11-ї до 18-ї години, приймати теплий душ, використовувати захисні креми і в жодному разі не залишати людей і домашніх тварин в припаркованих на сонці автомобілях.

Влада італійських міст, які потрапили до "чорного списку" Служби ЦО, вживають заходів для захисту своїх громадян. Зокрема, в римському метро вже протягом кількох днів пасажирам безкоштовно роздають пляшки з мінеральною водою. У Больцано на базі одного з приватних будинків відпочинку обладнаний спеціальний центр з кондиціонерами, де всі охочі, перш за все літні люди, можуть перечекати спеку, відпочити, а за помірну плату і поїсти. Міська влада Віченци створила спеціалізовану службу екстреної доставки додому продуктів і ліків, необхідних для тих, хто особливо тяжко переносить жару.

РІА "Новости"