Судно Arctic Sea могло перевозити російську зброю?

Судно Arctic Sea з російським екіпажем, яке впродовж кількох тижнів розшукували в Атлантиці, насправді нікуди не зникало. Таку версію висуває авторитетне німецьке видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на свої джерела в командуванні НАТО.

За інформацією мюнхенського видання, в Північноатлантичному альянсі весь цей час знали, де перебуває судно. Проте на прохання російського керівництва ця інформація замовчувалася. "Росіяни хотіли самостійно звільнити судно, нібито захоплене злочинцями", - повідомляє німецьке видання. Деякі російські військові експерти припускають, що на борту Arctic Sea міг бути таємний вантаж зброї.

Шведська берегова охорона проаналізувала курс Arctic Sea у момент проходження територіальними водами Швеції. З`ясувалося, що в день, коли за версією росіян судно було захоплене піратами, воно рухалося "зигзагом". На думку одного з керівників шведської берегової охорони Дена Торелла, слова якого наводить берлінська газета Tageszeitung, такі маневри можуть мати лише одне пояснення: води поблизу острова Готланд відрізняються дуже інтенсивним рухом судів, до яких Arctic Sea кожного разу повертався боком, ніби намагаючись щось приховати за одним з бортів. Торелл припускає, що може йтися про невеликий корабель, з якого щось завантажували, пише ДЄЛО.

Після "звільнення" загадкового судна моряків доправили до Росії, де їм навіть не дозволили побачитися з сім`ями і відразу відправили на допити. Здивування у західних оглядачів викликає той факт, що фінське судно під мальтійським прапором під військовим конвоєм відправили до Новоросійська, замість того, щоб зайти в найближчий надійний порт.