Вибух на китайській шахті: загинули 11 гірників
09:45, 25 серпня 2009Світ
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Двом вдалося вижити
У Китаї внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 11 гірників, троє зникли безвісти, повідомляє РІА “Новости”.
За даними агентства Сіньхуа, вибух прогримів у понеділок уранці на шахті, розташованій у місті Цзіньчжун провінції Шаньсі.
Рятувальникам вдалося підняти на поверхню двох шахтарів, які вижили, і 11 тіл. Пошуки зниклих безвісти тривають.
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