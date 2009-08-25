Вибух на китайській шахті: загинули 11 гірників

09:45, 25 серпня 2009
Світ
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Двом вдалося вижити

У Китаї внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 11 гірників, троє зникли безвісти, повідомляє РІА “Новости”.

За даними агентства Сіньхуа, вибух прогримів у понеділок уранці на шахті, розташованій у місті Цзіньчжун провінції Шаньсі.

Рятувальникам вдалося підняти на поверхню двох шахтарів, які вижили, і 11 тіл. Пошуки зниклих безвісти тривають.

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