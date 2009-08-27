В Україні перебуває польська військова делегація

Сьогодні, 27 серпня, в Україну з офіційним візитом прибула польська військова делегація на чолі з міністром національної оборони Республіки Польща Богданом КЛІХОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, цей візит проходить відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту міністра оборони України до Республіки Польща у травні поточного року.

Метою візиту польської військової делегації в Україну є обговорення питань співробітництва в рамках європейських та євроатлантичних структур безпеки, українсько-польської співпраці в оборонній сфері.

Під час візиту іноземні гості відвідали Державне підприємство Міністерства оборони України “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, розташоване на Сумщині, а також ознайомилися з можливостями науково-технічного та виробничого потенціалу космічної галузі України.

Спільно зі своїми українськими колегами польські військові обговорили стан та перспективи співпраці між Україною та Республікою Польща в оборонній та космічній сфері. Також відбулися військово-політичні консультації з питань реформування сектору безпеки та розвитку Збройних Сил України.

В рамках візиту запланована зустріч “віч-на-віч” міністра національної оборони Республіки Польща Б.КЛІХА з тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ.

Візит польської військової делегації в Україну триватиме до 28 серпня.