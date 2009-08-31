Розгортається конфлікт за морські шляхи до Абхазії

Абхазія обіцяє арештовувати грузинські кораблі в нейтральних водах Чорного моря, "подібно до того, як це робить грузинська сторона", повідомив РІА “Новости” міністр закордонних справ Абхазії Сергій Шамба. Так він прокоментував вирок - 24 роки ув`язнення - капітану турецького танкера Buket, який був затриманий грузинськими прикордонниками у середині серпня за звинуваченням у порушенні митних правил в особливо великих розмірах і порушенні правил в`їзду на окуповану територію. Сухумі заявляє, що танкер був затриманий в нейтральних водах.

Керівник департаменту прикордонної охорони – заступник керівника Прикордонної служби ФСБ Росії генерал-лейтенант Євген Інчин минулої п`ятниці повідомив, що берегова охорона ФСБ РФ спільно з абхазькими прикордонниками забезпечить безпеку судів, які прямують до Абхазії, від затримань з боку Грузії.

Угода РФ з Абхазією про охорону кордону передбачає спільні дії із забезпечення безпеки в територіальних водах Абхазії, наголосив генерал: "У складі прикордонного управління ФСБ по Абхазії є група катерів, які вирішуватимуть це завдання, тобто забезпечуватимуть недоторканність (суден)".

Восени 2008 р. парламент Грузії ухвалив закон "Про окуповані території", обмеживши економічну діяльність і співпрацю з Абхазією і Південною Осетією. Таким чином судна, які без дозволу прямують до Абхазії, з погляду Грузії не тільки порушують прикордонний режим, а й співпрацюють з сепаратистським режимом.