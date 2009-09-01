Берлусконі пригорозив блокувати роботу Єврокомісії

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ пригрозив блокувати роботу головного органу управління ЄС - Єврокомісії.

Як повідомляє Газета.ру, прем`єр сказав, що Італія припинить брати участь в голосуванні з питань, що розглядаються Єврокомісією і, таким чином, блокує її роботу, якщо будь-яким чиновникам ЄС, за винятком голови Єврокомісії та його прес-секретаря, не буде заборонено коментувати ситуацію всередині держав - членів ЄС.

На думку С.БЕРЛУСКОНІ, інакше опозиція в державах ЄС одержить зброю, яка не має причин для існування. Прем`єр Італії також закликав звільняти всіх чиновників ЄС, які дозволять собі подібне втручання у внутрішні проблеми держав Євросоюзу.

Подібну заяву С.БЕРЛУСКОНІ зробив після того, як прес-секретар віце-президента Єврокомісії Жака БАРРО Деніс ЕББОТ повідомив, що ЄС запитала у влади Італії і Мальти інформацію про інцидент із затриманням 75 іммігрантів із Африки і висилки їх назад до Лівії.