Вперше європеєць посів важливу посаду в структурах НАТО в США

Вперше в історії НАТО одну з найважливіших посад у військових структурах альянсу в США зайняв європеєць. В середу, 9 вересня, в Норфолку (штат Вірджинія) відбулася церемонія вступу на посаду представника Франції Стефана Абріаля. Колишній начальник штабу французьких ВПС посів керівну позицію в штаб-квартирі Союзного командування з трансформації Північноатлантичного альянсу (Allied Command Transformation, ACT).

Досі посаду командувача однієї з найважливіших структур НАТО мали виключно представники США. Стефан Абріаль прийшов на зміну американському генералові Джеймсу Маттіасу.

Як повідомляє агентство AFP, церемонія передачі повноважень пройшла на борту авіаносця "Дуайт Ейзенхауэр" в порту Норфолк. Агентство нагадує, що Союзне командування з трансформації бере участь у формуванні політики НАТО, зокрема в підготовці найважливіших рішень і розробці довгострокової стратегії розвитку альянсу.

Deutsche Welle