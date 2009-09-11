Рада міністрів ЄС розгляне питання відносини з кавказькими країнами

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на своєму засіданні 14-15 вересня розгляне питання енергетичного забезпечення Європи та відносини з кавказькими країнами.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник шведського головування в ЄС.

Міністри закордонних справ також планують обговорити питання відносин з країнами Південного Кавказу, зокрема, з Грузією, Вірменією та Азербайджаном.

“Передбачається провести дебати щодо того, яким чином розвивати відносини з цими країнами, в тому числі в рамках “Східного партнерства”, щоб з одного боку ці відносини розвивалися інтенсивніше, а з іншого – враховували ситуації в кожній країні”, - сказав дипломат.

“Що стосується енергетичного забезпечення, скоріш за все, йтиметься про різні аспекти європейської політики в цій сфері”, - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, що така дискусія чи не вперше відбудеться на рівні Ради міністрів. Разом з тим, представник швецького головування в ЄС зауважив, що під час дискусії міністри хоча й порушуватимуть питання відносин з третіми країнами в енергетичній сфері, в тому числі з Україною, водночас, це питання не буде основною темою дискусії.

До порядку денного засідання Ради міністрів також включені питання відносин з Іраном, візові проблеми, що виникли між Канадою та Чехією, а також візова політика Бразилії, яка не надає безвізового доступу громадянам всіх країн-членів ЄС.

В рамках засідання Ради міністрів також заплановано проведення засідання Ради співробітництва ЄС-Узбекистан.