Росію не влаштує ніяка система ПРО, крім спільної з РФ - Генштаб

Росію не влаштує ніяка нова система протиракетної оборони, крім спільної з РФ.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив журналістам у понеділок начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Микола МАКАРОВ, який входить до складу делегації, що супроводжує Президента Росії в ході візиту до Швейцарії.

Минулого четверга, 17 вересня, Президент США Барак ОБАМА оголосив про перегляд Вашингтоном своїх підходів до розміщення елементів системи ПРО в Європі, проти яких виступала Росія. Того ж дня міністр оборони США Роберт ГЕЙТС повідомив, що Америка не відмовляється від ПРО в Європі й планує розмістити її елементи на своїх бойових кораблях на півдні й півночі Європи.

"Все, що стосується ПРО, ми (до цього) ставимося негативно. Або спільно робити ПРО, або ...", - сказав М.МАКАРОВ журналістам.

При цьому голова Генштабу повідомив, що предметного діалогу про спільну ПРО з США поки не було.

"Поки на глобальну ПРО вони не йдуть, тому розмови такої конкретної не відбулося", - повідомив М.МАКАРОВ.

Раніше Москва пропонувала використовувати російські радіолокаційні системи в Габалі та Армавірі замість створення американських ударних засобів у Польщі і РЛС у Чехії. Також було запропоновано створити в Москві Центр обміну інформацією про виявлені ракетні пуски. Аналогічний Центр можна було б створити в одній з європейських столиць, наприклад у Брюсселі, наголошується в повідомленні.