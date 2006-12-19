ФАТХ і ХАМАС ще раз спробують припинити перестрілки

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив у вівторок, що з 23.00 набуде чинності угода про повне припинення вогню між прихильниками рухів ФАТХ і ХАМАС, передає Associated Press.

Угоди про припинення вогню і виведенні бойовиків обох рухів з міста Газа було досягнуто на переговорах в Єгипті.

Протягом останнього тижня в секторі Газу 14 палестинців загинули, і десятки були поранені під час вуличних боїв між прихильниками рухів ФАТХ і ХАМАС.