Китай відправить в Антарктику гігантську експедицію

Китай пошле до Антарктики велику експедицію, повідомляє Лента.ру з посиланням на "Синьхуа". 11 жовтня 2009 року на південь вирушить судно "Сніжний дракон", на борту якого буде 251 учений.

Експедиція триватиме 180 днів. Загалом передбачається виконати 59 наукових проектів, серед яких будуть дослідження з біології і геології континенту.

Окрім цього, фахівці займуться збором метеоритів. Справа в тому, що сліди, які залишають космічні тіла, падаючи на лід, добре помітні. Це дозволяє знаходити навіть невеликі метеорити, які загубилися б на будь-якому іншому континенті. Наприклад, саме в Антарктиці був знайдений метеорит ALH 84001, що прилетів на Землю з Марса. Від інших цей камінь відрізняє наявність слідів, що нагадують скам`янілі останки живих організмів.

Основні роботи проводитимуться на двох полярних станціях "Чанчен" і "Чжуншань", які має Китай. Перша станція була відкрита в 1985 році, а друга - 1989 року. Планується, що в січні 2010 року дослідники відкриють третю китайську станцію - "Куньлунь". Об`єкт розміститися на плато Аргус на висоті 4093 метрів над рівнем моря.

Зовсім недавно гляціологи склали першу докладну карту рухомих антарктичних озер. Через тиск крижаного щита вода під кригою може переміщатися з місця на місце. Для спостереження за цими процесами дослідники використовували супутник NASA ICESat.