США виставили на продаж придбані в Україні винищувачі

Американська компанія Tac Air запропонувала приватним особам придбати два винищувачі Су-27, раніше куплені в Україні. Як повідомляє Strategy Page, літаки були відремонтовані, після чого провели в небі по 16 годин. Потенційні покупці зможуть придбати їх за 5 мільйонів доларів.

Перед продажем американській фірмі Tac Air винищувачі також пройшли технічне обслуговування на території України, а потім були модифіковані й модернізовані в США. Вони мають сучасну електроніку і можуть проходити кваліфіковане техобслуговування в штаті Невада, де розташована Tac Air.

Strategy Page також наголошує, що спочатку метою придбання винищувачів розробки компанії "Сухой" було вивчення їх якостей фахівцями ВПС США. Тепер цю роботу вже практично завершено, і американським військовим Су-27 більше не потрібні.

Інформація про продаж літаків вперше з`явилася у пресі в травні 2009 року, нагадує Лента.ру. Як повідомлялося, їх використовуватимуть для навчання американських пілотів, які можуть зустрітися з Су-27 в майбутніх повітряних боях. Пентагон також планував тестувати на них устаткування радіолокації і засоби електронного придушення.