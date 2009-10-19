Робоча група США і Грузії обговорить реформу оборони

Урядова делегація США на чолі із заступником міністра оборони з питань міжнародної безпеки Александром Вершбоу 19-20 жовтня відвідає з візитом Грузію, сторони обговорять, зокрема, питання регіональної безпеки.

У рамках візиту плануються зустрічі Вершбоу з представниками влади Грузії. Крім того, відбудеться перша зустріч міжурядової робочої групи Грузії і США з питань безпеки. Група обговорить реформу оборони в Грузії, участь грузинських збройних сил в операції в Афганістані під егідою НАТО, а також питання безпеки регіону.

Зустрічі інших робочих груп заплановані на листопад і грудень.

На основі Хартії стратегічного партнерства США - Грузія було створено чотири робочі групи, які працюватимуть за пріоритетними напрямками, передбаченими хартією, - зокрема, за напрямками демократії, безпеки, економічного розвитку і взаємин американського і грузинського народів.

Хартія стратегічного партнерства США - Грузія була підписана в січні 2009 року. Робочі групи були створені за ініціативою комісії, яка працює над хартією під час зустрічі представників урядів США і Грузії у Вашингтоні в червні 2009 року.

РІА "Новости"