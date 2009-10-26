Таліби закликали афганців бойкотувати вибори

Афганські таліби закликали населення країни бойкотувати другий тур президентських виборів, призначений на 7 листопада, передає Associated Press.

У заяві, спеціально випущеній з цього приводу, рух "Талібан" назвав вибори "провальною американською затією" і заявив що не визнає їх результатів. Більше того, бойовики пообіцяли, що всіма силами перешкоджатимуть проведенню цих виборів і поклали особисту відповідальність на кожного афганця, який візьме в них участь.

Цього тижня Незалежна виборча комісія Афганістану за підсумками перерахунку голосів, поданих в першому турі президентських виборів 20 серпня ц.р., ухвалила провести другий тур 7 листопада, оскільки "жоден з кандидатів не набрав 50% голосів".

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