Починається судовий процес над Радованом Караджичем

У Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії сьогодні розпочинається судовий процес над Радованом Караджичем.

64-річного екс-лідера боснійських сербів звинувачують за одинадцятьма пунктами, зокрема, в геноциді.

За планом, процес повинен початися зі вступноого слова прокурора. Проте, упевненості, що промова обвинувача прозвучить у визначений термін, немає. Минулого тижня Караджич заявив про бойкот процесу. Він скаржиться на те, що йому не вистачило часу для підготовки до захисту.

Правила Гаазького трибуналу виключають можливість ведення судового процесу за відсутності обвинуваченого.

Эхо Москвы