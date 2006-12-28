Росія офіційно попередила Європу про можливі проблеми з газом

Російська компанія «Газпром» офіційно повідомила європейських споживачів про можливі проблеми з транзитом газу через Білорусь.

Як повідомив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР в ефірі російського телеканалу «Вести», листи-повідомлення направлені партнерам в Литві, Польщі і Німеччини.

«Черговий раунд переговорів Газпрому і Білорусі завершився безрезультатно. Наші переговори не дали ніяких результатів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Глава «Газпрому» також повідомив, що компанія має намір звернутися до уряду Росії щодо врегулювання питання про стягування експортного мита на постачання російського газу в Білорусь. «У нас викликає питання те, що в даний час не діє експортне мито на постачання російського газу для Білорусі. Це призводить до недоотримання російським бюджетом щорічно 1,3 мільярда доларів», - пояснив він.

О.МІЛЛЕР також підкреслив, що «Газпром» «поставлятиме газ своїм європейським споживачам на кордон з Білоруссю в повному обсязі і в повній відповідності з діючими контрактами». При цьому він заявив, що у випадку, якщо Білорусь не підпише контракт на постачання газу, з 10 годин за московським часом 1 січня «Газпром» припинить постачання газу білоруським споживачам.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня російська компанія «Газпром» і Білорусь не домовилися про обсяги і ціну постачань російського газу в 2007 році. Термін дії контракту на постачання в Білорусь російського газу закінчується 31 грудня 2006 року. Проте офіційний представник ВАТ «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що переговори будуть продовжені до кінця року. «Переговори з першим віце-прем`єром Білорусі Володимиром СЕМАШКО, на жаль, закінчилися, по суті, нічим. Всі ті пропозиції, які були зроблені «Газпромом», і, по суті, забезпечують дуже комфортні умови для Білорусі для переходу на ринкові ціни протягом чотирьох років - ми були готові погодитися на ціну в 110 доларів за тисячу кубометрів, при створенні СП з «Білтрансгазом» - не зустріли розуміння білоруських колег», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Білорусь в 2006 році купує в Росії природний газ по 47 доларів за тисячу кубометрів російського газу. Це істотно нижче за середню експортну ціну, за якою російський монополіст поставляє газ зарубіжним клієнтам.

Раніше заявлялося, що, починаючи з 1 січня 2007 року, «Газпром» має намір продавати Білорусі газ за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів. Білорусь є важливою транзитною країною для транспортування блакитного палива з Росії у Західну Європу.